LEO (24/7 al 23/8) La gente de Leo estará demasiado sensible esta semana. Te sentirás decepcionado por muchas de las personas que te rodean. El problema es que estás hipersensible y por este motivo tomarás a la tremenda cualquier incidente, por muy pequeño que sea. Tu estado anímico te impedirá que puedas analizar objetivamente los hechos para determinar si realmente son tan graves o si por el contrario son incidentes sin importancia. En el ámbito profesional, será una muy buena semana para las personas de este signo. Te ofrecerán un empleo nuevo que implica mayores ingresos o un amigo te recomendará para que puedas conseguir un segundo trabajo, el cual te brindará la posibilidad de equilibrar tu economía. En el terreno sentimental, el hombre de Leo tendrá una semana difícil. Durante los próximos días tendrás que afrontar las consecuencias que tus celos enfermizos han provocado en tu relación sentimental. En tu mente, la infidelidad es un fantasma que te atormenta la mayor parte del tiempo. Sin embargo, sabías que debías controlarte y no manifestar tus ofensivas dudas a tu pareja. No obstante, este fin de semana te desbordarás y le recriminarás todas tus suposiciones sobre sus posibles amantes. Tu pareja quedará muy desconcertada y sin saber cómo reaccionar. Ten cuidado, si no aprendes a manejar el tema de los celos vas a terminar solo porque nadie va a aguantarte. Por su parte, la mujer de Leo tendrá una excelente semana. Compondrás las cosas con el hombre que amas y saldrás a festejar junto a él y tus amigos.