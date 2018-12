HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 9 al 15 de Diciembre de 2018 [ Ir al inicio ]

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: El Sol, tu regente, en Sagitario bajo la influencia de la Luna Nueva, promueve aires de expansión y confianza para ese impulso creativo de nuevos comienzos y ampliación de tus metas de negocios y proyectos propios. El 12, Mercurio reingresa a Sagitario en modo directo, es a partir de ahora, el período ideal para comunicar esas buenas noticias o decisiones que te llenan de verdadero entusiasmo y alegría. Amor: Venus en Escorpio, en tu zona del hogar y familia, podría traer un encuentro con alguien del pasado, temas serios se ponen sobre la mesa o hay conversaciones que plantean un paso grande dentro de la relación. Por otro lado, si te has sentido un poco crudo emocionalmente, con Mercurio ya directo, todo regresa a la normalidad. Si necesitas reparar algún malentendido o discusión, hazlo. Tu zona Sagitario está muy activada en estos momentos, trayendo una nueva pasión e incentivo a tu zona romántica. Salud: Abrir el corazón no siempre es sencillo, pero eres tú Leo, por encima de todos, que no puedes dejar de hacerlo por más roto que estés. Trabaja en tus heridas y sal a vivir tu vida. Consejo: La promesa de Júpiter es que llenará ese corazón de gozo una vez más, a través del amor con otro o con tu propio poder creativo. Confía en tu auténtica vulnerabilidad.