HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: del 3 al 9 de Diciembre de 2017 [ Ir al inicio ]

página(s) : 6 de 13

LEO (24/7 al 23/8) Trabajo: La Luna llena en Géminis el 3, se da en tu sector de proyectos creativos, redes sociales y equipos de trabajo, te trae finales sea porque estés llegando al final de un ciclo relacionado a estos temas o quieras reciclarte y así generar una nueva forma de proyección a largo plazo, reuniéndote y conociendo otras personas. Habrá mucha actividad ocurriendo en tu hogar, ya sea porque te decidas finalmente a encarar arreglo de cañerías, humedades, o te dispongas a reciclar espacios o muebles. Amor: Venus ahora en Sagitario en tu sector de romance, creatividad y diversión, te pone al día con eventos y reuniones, contactando con personas que hace mucho no veías. Habrá revelaciones que terminan de aclararte esa idealización que sostenías con alguien o algo con tu actual pareja que te enteras y no te gusta, dejándote algo descolocado. Posibles comunicaciones imprevistas de ex parejas, que aparecen para aclarar temas pasados. Lo mejor será ir con calma y que no te tomes la cosas tan a personal. Salud: Pon atención a tu presión arterial, no le des rienda suelta a la emocionalidad tuya y del medio ambiente. Consejo: Una invitación o viaje te dará la oportunidad de autoexpresarte y desplegar tus talentos, no pierdas esa chance. Página anterior (5/13) - Página siguiente (7/13)