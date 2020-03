© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) Las personas de libra cometerán un grave error durante esta semana. No obstante, en vez de intentar ocultarlo tu mejor opción será asumirlo, pedir disculpas a quien corresponda y poner tu mejor esfuerzo para evitar que vuelva a repetirse en el futuro. En el ámbito laboral, un ex jefe te contactará y te ofrecerá trabajar nuevamente con él. No te apresures en dar una negativa. Cuando trabajaste bajo sus órdenes las condiciones laborales puede que no hayan sido las mejores, sin embargo ha pasado mucho tiempo y las cosas han cambiado y son muy distintas a lo que eran. Asegúrate de conocer en detalle la propuesta antes de rechazarla En el ámbito sentimental, la mujer de este signo vivirá una semana de mucha intensidad a nivel sexual. El plano físico se volverá el aspecto más importante de tu relación durante los próximos días y por ello disfrutarás de tórridas noches de pasión junto a tu pareja. Disfruta plenamente el momento pero recuerda que si deseas que la relación perdure en el tiempo, deberás buscar una unión más espiritual y emocional. Por su parte, el hombre de este signo pasará momentos de mucha angustia durante esta semana en el terreno del amor. Hay situaciones del pasado que te han causado un gran dolor y que temes puedan volver a repetirse. Si quieres avanzar con tu relación deberás dejar atrás los fantasmas del pasado. Los astros te aconsejan que busques ayuda terapéutica si sientes que no puedes lidiar con tus temores por ti mismo.