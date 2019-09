Por Casandra ©

Vigencia: 1 al 7 de Septiembre de 2019

LIBRA (24/9 al 22/10) Si estás solo deja tus preocupaciones laborales a un lado y durante las próximas noches sal a divertirte. Además de divertirte y pasar un buen momento junto a tus amigos, existe la posibilidad de que aquellos que estén solos, conozcan a una persona con la que podrían entablar una relación sentimental duradera. Eres una persona muy dedicada en tu ámbito laboral y profesional. Sin embargo, desde hace un tiempo que estás disconforme con tu trabajo. Esa sensación empeorará durante esta jornada. La mala relación con jefe impide que te asigne tareas en las cuales podrías demostrar tus capacidades. Durante los próximos días diferentes sucesos te obligarán a asumir el hecho de que las cosas no van a cambiar y que si quieres progresar buscar otros horizontes laborales. Los astros te favorecen para un cambio laboral pero no renuncies súbitamente, busca con calma y más rápido de lo que crees encontrarás el lugar ideal para ti. Será una semana maravillosa para la gente de Libra, sobre todo en el terreno amoroso. Si estás solo, será una semana fundamental porque conocerás a la persona actuará de celestina y te presentará a tu próxima pareja. El problema es si estás en pareja, porque los astros indican que también aparecerá en tu vida alguien importante. Un hombre o una mujer que representará un serio riesgo para la estabilidad de tu pareja. Sentirás un fuerte deseo sexual por esta persona y puede que seas correspondido. Sin embargo, es aconsejable que pienses bien antes de actuar porque luego tu arrepentimiento no servirá de nada. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)