HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 10 al 16 de Febrero 2019 [ Ir al inicio ]

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: La influencia de la Luna Nueva te abre un espacio para crear proyectos nuevos y emocionantes. Tu regente, Venus entró a Capricornio, tu zona de la tradición y lo familiar, lo que te sugiere cambiar cualquier estructura a la que estás acostumbrado. Entender que los demás no te definen. El 14, Marte ingresa a Tauro a tu zona de finanzas compartidas, negocios y/o inversiones con familiares o pareja, su impulso te ayudará a romper patrones y quizá incluso puedas empezar algo con alguien que no es nada que ver con tu tipo. Amor: Sé que tus relaciones no están en el mejor momento, han sido semanas de muchas tensiones, límites y frustraciones que aún no terminan del todo, pero eso precisamente te ha mostrado lo que no quieres más en tu vida y te abre el corazón a aquello que definitivamente si quieres permitir y propiciar. Puertas nuevas se están empezando a abrir y necesitas el espacio despejado. Período ideal para un viaje de placer. Salud: Es necesario te organices mejor con tu alimentación y te mantengas con fuerza de voluntad para atenerte a lo planificado. Acude a un nutricionista si eso ayuda a acompañar tu proceso. Consejo: Es de importancia la conexión con el propio cuerpo, hacerse espacio para explorar la propia espiritualidad y la ritualización de las rutinas diarias.