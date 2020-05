© La Auténtica Defensa

Vigencia: 10 al 16 de Mayo de 2020 [ Ir al inicio ]

LIBRA (24/9 al 22/10) Esta semana se producirán movimientos astrales que conmoverán profundamente a la gente de Libra y que le ayudarán a transformar sus ideas y su visión del mundo. Gracias a este nuevo orden astral, conseguirás superar una situación negativa que te ocurrió hace poco tiempo y que te causó una gran herida a nivel emocional. A partir de ese momento, comenzarás a ver las cosas malas que te han ocurrido no como un castigo, sino como una enseñanza mediante la cual podrás aprender y superarte. En el ámbito laboral, esta semana padecerás algunas desilusiones. Desde hace tiempo que estás esperando ansiosamente un traslado a otra ciudad. Estabas muy entusiasmado con la posibilidad de empezar de nuevo en otro lugar, no obstante durante los próximos días te enterarás de que será muy poco probable que tu traslado se haga efectivo. Te sentirás muy triste y a la vez enojado porque considerarás que te lo mereces por todo lo que le has dado a la empresa en donde trabajas. Desearás saber el motivo por el que tu requerimiento ha sido denegado pero no lograrás una respuesta clara de tus jefes. La realidad es que tu desempeño es excelente, eres rápido, eficiente y eres capaz de trabajar bajo mucha presión Por ello, tus superiores no desean que te vayas y por este motivo han solicitado que se te niegue el traslado. No te desesperes al conocer la verdad, pero tampoco renuncies a tus aspiraciones. Busca en secreto y sin comentarle a nadie de tu ambiente laboral, la forma de concretar tus sueños. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)