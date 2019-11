© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 10 al 16 de Noviembre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) En el ámbito laboral, será una semana en la que la gente de Libra estará muy agresividad. Un compañero de trabajo pondrá en duda tus conocimientos y tus capacidades. No le respondas, demuéstrale que está equivocado con hechos no con palabras. Deslumbra a todos con tu desempeño y de esta manera nadie podrá volver a molestarte Desde hace un tiempo tu economía está muy fluctuante, en ocasiones te sobra el dinero y en otras no tienes ni una moneda. Durante esta semana, asistirás a una charla o conocerás a alguien que te dará sabios consejos para ayudarte a que tu economía se estabilice Tu signo está resplandeciendo, esto se debe al efluvio de la luna que se encuentra en tu mismo elemento. Tu carisma y persuasión estarán en su apogeo. Si te dedicas a alguna actividad relacionada con las ventas, aprovecha esta semana porque nadie podrá decirte que no En el terreno amoroso, esta semana el hombre de Libra podrá despejar sus dudas. Desde hace tiempo estás interesado en alguien, pero esta persona no se decide a empezar una relación contigo pero tampoco te deja ir. Hoy entenderás que están jugando contigo y que mientras esperabas has dejado pasar otras oportunidades con las que podrías haber sido muy feliz. Por su parte, la mujer de Libra recibirá una noticia sobre el regreso de una persona que ocupó un lugar importante en su pasado sentimental. Esto te llenará de zozobra porque volverán a experimentar hacia él sentimientos que creías muertos Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)