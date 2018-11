HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 11 al 17 de Noviembre de 2018 [ Ir al inicio ]

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: Esta semana sigue marcada por la energía de novedad de la Luna Nueva en tu zona de economía, recursos, valores y productividad. Se abre un nuevo ciclo en tu manera de ganar el dinero o de ahorrar, pues tuviste 13 meses para detectar patrones que te alejan de la abundancia y tu propio progreso. Nuevos talentos que permanecían ocultos se manifestaron para ayudarte a monetizar mejor. Descubriste que tus ganancias emocionales como económicas, dependerán de cuan cómodo y seguro estás con vos mismo. La llegada del benefactor, Júpiter a Sagitario expande tu zona de comunicaciones, contratos y traslados. Amor: Venus que te rige y Marte, se encuentran para hablar de amor propio, confianza, libertad y complicidad. Siembra todos esos valores para que los puedas mantener en tu nuevo ciclo. Urano en su reingreso a Aries, tu zona de pareja, te trae la última oportunidad, por los próximos 5 meses, de romper con esos patrones limitantes inconscientes en tus relaciones, logres la confianza necesaria en ese vínculo y te animes a invertir al largo plazo. Salud: La salud de tu mente no es tan fuerte a veces como tu cuerpo. Esas ideas pesimistas no son del todo buenas. Regula tus pensamientos, no dejes que te dominen. Consejo: Aprovecha la energía de optimismo y entusiasmo para recuperar las ganas de disfrutar y compartir.