© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 12 al 18 de Abril de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Los próximos siete días serán muy buenos para todas aquellas personas de Libra que estén atravesando un duelo amoroso. Surgirán en sus vidas personas optimistas y llenas de energía que los ayudarán a superar la tristeza y a ver la vida de una forma más positiva. En el ámbito financiero y de negocios, será una semana en la que deberás aprender a ser paciente. Los problemas económicos te tienen muy ansioso y angustiado. Sin embargo, la desesperación no te ayudará a resolver los problemas. Además, si tomas decisiones con un estado anímico exaltado, hay mayores probabilidades de que te equivoques. En el terreno del amor, el hombre de Libra vivirá una semana bastante tensa en su vida emocional. Las frecuentes peleas con tu pareja te han desmotivado, si no tienes hijos probablemente decidirás terminar con la relación. No obstante, el hombre de Libra que tenga descendencia se verá tentado a sacrificarse por sus hijos. Los astros te aconsejan que medites bien para saber si ese sacrificio en verdad beneficia a tus hijos. Por otra parte, será una excelente semana en el amor para las mujeres de Libra que no estén en pareja. Un hombre llegará a tu vida y por él volverás a creer en el amor. En el terreno del trabajo, durante los próximos días te harán un ofrecimiento para cambiar de empleo. Dudarás en aceptar y tal vez tus dudas sean saludables. Has conseguido posicionarte en tu lugar de trabajo actual y es demasiado arriesgado dejarlo todo por una propuesta que carece de seriedad. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)