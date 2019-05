Por Casandra ©

LIBRA (24/9 al 22/10) El planteo de esta semana es como si recién arrancarán su existencia. ¿Por qué? Porque la vida les ha dado una nueva oportunidad y deberán entender que deberán renacer de sus cenizas (como el Ave Fénix), debiendo elegir las relaciones que les hagan bien y apartando aquellas que le son tóxicas. Es importante, para enfrentar este proceso, es importante estar físicamente impecable; así que el consejo es no dejarse estar y recomenzar aquella actividad física que habían abandonado. En lo sentimental, todo vuelve. Aquella relación que alguna vez fue y terminó, hoy se verá fuertemente atraído hacia ustedes sin que siquiera hagan el menor esfuerzo. Los que estaban con pareja estable, verán una fuerte unión con el otro como hacía mucho tiempo no sentían y es probable que esta situación haya llegado para quedarse por mucho tiempo. En lo laboral habrá novedades importantes, que no le cambiarán el bolsillo pero si lo proyectarán hacia un futuro mejor.