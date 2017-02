Tranquilidad. Sabes que el diálogo y el entendimiento son la base de tu éxito en los negocios. Si la economía aún no funciona como deseas espera un poco antes de enojarte porque no siempre será así. En breve dispondrás de recursos para concretar tus planes y las posibilidades de progreso se optimizarán de un modo maravilloso y especial. En cuanto a la salud deberás consumir más vitamina C. Los días 14 y 15 con tu Luna en Libra, apoyan todo lo nuevo, ideas originales, viaje, reorganizar tu trabajo o casa. En cuanto a los amores, sin vueltas. Te plantean cosas muy concretas pero las eludes a pura diplomacia y pierdes tu encantadora espontaneidad. Un clima cordial y contenedor cambiará las dudas por pasión sin mayores trámites. Acepta las sugerencias de tu pareja.

TUS CARTAS TAROT: Intensa vida social para cultivar amistades nuevas.