HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 13 al 19 de Enero 2019 [ Ir al inicio ]

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: Hasta el 24 de enero, tu zona de seguridad material goza de cierta holgura económica, que incluso te permitirá prestar apoyo a quienes así lo ameriten. También hay un aumento en la productividad a la hora de trabajar, un mayor flujo de ingresos. No obstante, evita gastar más de lo planeado, hasta tener los recursos en mano pues podrías pecar de optimista. Aprovecha esa gran dosis de inspiración en dirección a esos proyectos profesionales o negocios, siendo perseverante y llegar así a superar la fase conceptual en la que te encuentras. Amor: Son momentos sensibles que tocan los asuntos familiares o de estabilidad emocional, todavía se siente la influencia del Eclipse y las tensiones en tu zona opuesta, Aries, reflejan ese proceso hacia tu pareja o relación más importante. Venus que te rige, en Sagitario se une a Júpiter y eso hace que todo lo que digas lleve ese toque positivo y entusiasta. Es un buen momento para relacionarte armónicamente o mantener conversaciones con hermanos o parientes más cercanos. Si existen pleitos, no quieras conciliarlos a todos y cargarte encima toda esa responsabilidad. Salud: Intenta canalizar esa angustia o irritabilidad, buscando tu espacio en silencio, escúchate y luego comunica. Consejo: No antepongas las necesidades de otros antes que suplir las tuyas propias para crear dependencias o sentirte necesario.