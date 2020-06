© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 14 al 20 de Junio de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Estás atravesando un buen momento económico, estos días familiares cercanos o amigos íntimos requerirán tu ayuda monetaria. Estás en condiciones de ayudarlos, no mires para otro lado porque de lo contrario toda tu prosperidad económica se verá perjudicada. En el hogar, será un día de muchas discusiones, sobre todo con los hijos. Sin embargo, tendrás la inteligencia y la paciencia suficiente como para entablar un diálogo con ellos, mediante el cual podrás calmar los ánimos y recomponer la armonía familiar. En el terreno laboral, comenzará un período de muchos triunfos profesionales. Todo lo que emprendas será exitoso. Tus jefes finalmente notarán tus capacidades y te pondrán a cargo de un nuevo proyecto a través del cual no sólo te afianzarás en la compañía en donde trabajas sino que además ganarás prestigio profesional. En el ámbito económico, comienza un ciclo muy favorable para todo lo referido al dinero y las finanzas para todos los nacidos bajo este signo. En el ámbito amoroso, tu pareja está en crisis desde hace meses y estos días tomarás la difícil decisión de separarte. En el terreno amoroso, será una semana complicada debido a que surgirán discusiones por motivos de dinero. No puedes llegar a un acuerdo con tu pareja con el tema de los gastos, él o ella es muy inconsciente con el manejo del dinero y tú no logras que entre en razón. Va a costar pero finalmente lograrán superar esta cuestión. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)