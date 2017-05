Inquietudes. Con el planeta Marte en tu casa 9 natural, y la Luna transitando el cuadrante de los valores, ésta semana te invadirán ideas de viajes, necesidad de conocimiento, estudio, filosofía o inquietudes para cambiar la mirada en algunos temas de tu interés. El 14, 15 y 16 de mayo, con Luna en cuadratura desde Capricornio, la familia sigue demandando atención y trabajo extra. Siguen los viajes cortos. Los días 17 y 18 de mayo con Luna en trígono desde Acuario: los mejores días de la semana, especiales para la creatividad, la diversión y el ocio. El 19, y 20 de mayo, con la Luna en quincuncio, inicia esa dieta o tratamiento, pero antes investiga todas las alternativas. En cuanto a los amores, con la diosa del amor en tu casa 7 natural, podrás ver y apreciar algunas virtudes de tu pareja que no habías observado antes. Lo cual no quita que también puedas ver algunas otras que te disgusten. No exageres.

VIDA MENTAL: Mercurio se aleja de tu opuesto y comienzas a pensar en sanar algunas situaciones que alteraban tu paz. Te esperan un par de semanas de replanteos y búsqueda.