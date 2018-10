HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 14 al 20 de Octubre de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Feliz cumpleaños! Trabajo: La unión del Sol - la consciencia - y la Luna - el inconsciente - en tu signo, refleja la oportunidad anual de propiciar cambios conscientes tanto en tu forma de encarar la vida como en la manera como te presentas ante el mundo, incluye tu apariencia/estilo y los de tu marca o negocio. Es una oportunidad más de confiar en tus proyectos y de renovar esa imagen desde lo profundo. Mantente receptivo a tus amistades, podrían abrirte puertas impensadas. Amor: Es un período de revisión para que te mantengas asertivo y con dirección sino podrías sentirte que para exteriorizar lo que de verdad sientes tendrías que "traicionar" tus orígenes o la imagen que tu familia ha proyectado para ti. No es una situación fácil pero tienes la capacidad de encontrar las respuestas necesarias si miras hacia dentro y te enfocas en lo que de verdad importa. Enfócate en lograr poner en palabras tus sentimientos más ocultos, indagando sin miedo en tus raíces y patrones emocionales. Salud: Continúa ocupándote de equilibrar tu parte creativa e intuitiva con la mental y física para mantener tu vitalidad fluyendo. Consejo: Discernir lo utópico de la realidad, es fundamental para no verte idealizando un pasado que no fue nada agradable. Mejor conocer gente nueva que pueda ofrecerte algo mucho más acorde con tus necesidades. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)