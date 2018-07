HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: Estamos bajo la influencia del reciente Eclipse en Cáncer en tu zona de éxito, metas a largo plazo y prestigio público. Es el primero de una serie de eclipses que tendrán lugar en esta zona de tu vida por los próximos dos años, es un empujón cósmico para que atiendas ese proyecto de vida que estará cambiando de forma o de rumbo. Júpiter ya directo te acompaña activando esos planes de negocios o proyectos laborales que vienen desde octubre con muchas promesas, ahora es que empezarán a desarrollarse con más fuerza. Amor: Tu planeta Venus ingresó en Virgo en tu zona del inconsciente y finales, una zona no tan cómoda para ti pero la compañía del Gran Trino de Tierra, trae para ti una gran oportunidad para trabajar tu mundo interior, tu certeza interna para hacer realidad esa estabilidad que tanto anhelas. Empodérate de tu proceso y no pierdas tiempo buscando culpables. Salud: Practica algún tipo de ejercicio, te sentirás más ágil y despejado, aligerando tu estado de preocupación. Notarás que tu cuerpo responderá a la perfección. Consejo: No temas dejar ir metas o proyectos que ya no se ajustan a quién eres en este momento. Con qué aspectos de tu futuro no estás conforme, hacia dónde quisieras ir, cómo te ves de aquí a 5, 10, 20 años. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)