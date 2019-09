© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) La gente de Libra experimentará esta semana algunas discusiones y peleas leves a nivel familiar, las cuales no traerán mayores consecuencias. En tu ámbito de trabajo las cosas no estarán tan bien esta semana, en tu empresa se producirán cambios bruscos e inesperados y probablemente te veas afectados por ellos. Pero no te angusties porque encontrarás fácilmente un nuevo empleo y estarás mucho más cómodo y relajado que en tu trabajo anterior. Esta semana será crítica en el ámbito económico para todos nativos de este signo. Necesitarás urgentemente dinero y no tendrás de dónde obtenerlo. A pesar de que has tenido ingresos extras, no has logrado ahorrar ni un centavo. Peor aún, has realizado gastos exorbitantes en cosas superfluas, innecesarias y en algunos casos inútiles para tu vida. Tu imprudente comportamiento te pesará durante toda la semana. En el amor, el hombre y la mujer de Libra esta semana se sentirán rechazado por las personas que amas y no sabrán cuál es el motivo. Intenta hacer memoria porque la persona que amas está molesta debido a que recientemente hiciste promesas que no llegaste a cumplir. Por su parte, las personas de Libra que no estén en pareja tendrán una buena semana. Los que están solos dejarán esa actitud pasiva que venían teniendo y comenzarán a buscar por ellos mismos el amor. Organizarán fiestas y reuniones y se unirán a grupos para realizar distintas actividades. Se harán cargo de su situación sentimental y sabrán que ellos pueden cambiarla.