LIBRA (24/9 al 22/10) Esta semana estarás en una constante preocupación, en la que tendrás que plantearte cada proyecto que hagas. Tienes responsabilidades pendientes y tienes que arreglar las cosas, no las demores más. Estás pasando por un momento desfavorable pero céntrate en ti mismo, se más autocomprensivo. Créate un ambiente familiar en esta semana y rodéate de tus personas queridas que harán sentirte feliz. Te brindarán el equilibrio mental y espiritual que necesitas para así poder lograr que tus proyectos prosperen debido a la estabilidad que te dan. Es una buena semana para pasar con tu pareja y amigos. Si estas soltero, en reuniones y fiestas con amigos podrás conocer a alguien interesante. Tienes grandes posibilidades de unión. No te desanimes fácilmente. Se perseverante. Los desafíos a los que te enfrentas te ayudarán en gran medida a establecer las bases que deseas para tu futuro. Así iniciarás una etapa de progresos. Es un ciclo de renovación, donde tu imagen se verá relanzada. No abuses de las comidas y las bebidas. Haz alguna actividad deportiva para canalizar toda la energía que acumulas y debes dejar salir para que fluyan todos los proyectos. Pelea ante los malos tiempos, tu energía se está renovando, y lograrás cambiarla y dar un giro.