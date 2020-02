© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 16 al 22 de febrero de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) En el terreno del amor, el hombre de Libra está pasando por un muy momento en su vida afectiva. Recientemente ha conocido a una mujer que lo ha embrujado completamente y quiere compartir su futuro junto a ella. Los astros te aconsejan que vivas intensamente este momento, dejando de lado las preocupaciones y los temores. Aprovecha esta semana para planear junto con la persona que amas un viaje donde puedan disfrutar a solas de su amor. Por su parte, los hombres de este signo que estén solteros conocerán en los próximos días a una persona con la que vivirán una excitante aventura. La mujer de Libra también tendrá una muy buena semana. Has decidido finalizar una relación que te hacía muy infeliz y durante los próximos días empezarás a disfrutar de los beneficios de la soltería. Tendrás fogosos encuentros sexuales con desconocidos, los cuales te servirán para aumentar tu autoestima y tu confianza en ti misma. En el ámbito laboral será una semana de cambios para aquellos que tengan un trabajo en relación de dependencia. Les harán una propuesta que implicará un traslado o un cambio de función. No tendrán muchas opciones así es que acéptenla y esmérense por cumplir eficientemente con sus tareas. Los que estén desocupados deberán aprovechar esta semana para informarse sobre cursos de capacitación, especialización o perfeccionamiento. Estarán muy bien favorecidos en este aspecto y no sólo conseguirán el mejor lugar al mejor precio, sino que además podrán conocer en ese lugar a una persona que jugará un papel muy importante en su futura reinserción laboral. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)