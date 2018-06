HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 17 al 23 de Junio de 2018

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: Hay proyectos que no están para ser y sabes que hay que soltarlos. Como Marte se prepara para retrogradar es un proceso que tomará unos cuantos meses pero al final terminará en una liberación. Mercurio en Cáncer en tu zona profesional te invita a promover algo, iniciar un curso, hacer presentación y destacarte. El 18, Neptuno retrograda en tu zona de trabajo, te pide ir hacia adentro y revisar situaciones. El 21, el Sol ingresa a Cáncer iluminando tu vida profesional, metas a largo plazo e imagen pública. Amor: Con el ingreso de Venus en Leo el entusiasmo y el coraje regresan y el contacto con Urano nos dice que los amigos siempre nos hacen ver el mundo de otra forma o nos inundan de nuevas ideas. De todos modos, ese shock eléctrico uraniano provocará turbulencias, hay miedos que enfrentar y que vencer. A partir de ahora dejamos de idealizar algo o alguien que estábamos poniendo en un pedestal muy alto, esa idea platónica se quiebra pero al mismo tiempo nos abre paso a nuevas posibilidades. Salud: Enfócate en mantener un equilibrio entre tu sentir, desear y pensar, permitiéndote fluir en ese balance y alcanzar un mayor bienestar. Consejo: No te auto-sabotees, todo proceso lleva su tiempo. Lo mejor no está en lo que fue, sino en aquello que llegará.