LIBRA (24/9 al 22/10) Será una semana muy armoniosa para la gente de Libra en donde podrán mejorar todas sus relaciones humanas, sobre todo las del ámbito familiar. Durante el fin de semana se producirán algunas reuniones familiares que te permitirán reencontrarte con amigos y parientes que hace mucho tiempo que no veías. En el terreno laboral, surgirán durante esta semana nuevos planes que te darán mucha ilusión y te incentivarán a trabajar más fuerte que nunca. Sin embargo, intenta conservar la objetividad a fin de evitar que tus ilusiones te hagan distorsionar la realidad. En el ámbito de los negocios, recientemente has hecho adquisiciones para potenciar tus negocios. El problema es que dichas adquisiciones no son las correctas, no darán el resultado que esperas y por lo tanto no te permitirán aumentar tus ganancias. Durante los próximos días necesitarás recurrir a personas idóneas o expertos que puedan aconsejarte para que tu comercio salga adelante En terreno del amor, el hombre de Libra tendrá una semana explosiva junto a su pareja. Marte provocará peleas y desencuentros con la persona que amas. Sin embargo, las discusiones serán intrascendentes y dentro de unos días la armonía retornará a la pareja. Por su parte, la mujer de Libra tampoco tendrá una buena semana. Hay ocasiones en las que te sientes solo, como si no tuvieras pareja. La comunicación con la persona que amas es escasa y no te sientes lo suficientemente apoyado por tu pareja. No es una situación nueva y la verdad es que será muy difícil que puedas revertirla. Aprovecha esta jornada para sincerarte contigo mismo y para determinar cómo deseas que sea tu vida sentimental.