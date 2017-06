El tránsito de Marte por tu Medio Cielo te incentivará la ambición; por otro lado no podrás evitar pensar en proyectos a largo plazo. Buscarás la forma de ejecutar inmediatamente alguna acción para ir avanzando, pero ten cuidado con los cambios de parecer. Debes mantener tu centro, y no olvides dibujar una sonrisa. Tu disposición mental es más seria de lo habitual, y tiendes a ver las cosas con más escepticismo debido a una oposición de Mercurio a Saturno en tu casa 3. No es un mal momento para reorganizar tus asuntos y apuntar a tus proyectos. Esta semana la Luna transita por tu tercer cuadrante, lo cual es bueno para concretar empresas que requieran diplomacia y tacto, o formalizar acuerdos comerciales. No te sorprendas si durante estos días se te llena la casa de gente. En cuanto a los amores: Venus en tu casa 8 te predispone a un exceso de sentimentalismo y tendencia a reaccionar a las expectativas que los demás. A su vez Neptuno te otorgará una sensibilidad e imaginación delicada y vivaz que puede favorecer tu vida íntima en pareja.