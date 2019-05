Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 19 al 25 de Mayo de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Preocupaciones, proyectos pendientes, postergaciones... todo se ha juntado!!! Van a pasar por una turbulencia muy pero muy grande, así que hay que prepararse. Consejo: solucionar uno a uno los problemas y no dejarse agobiar por todos a la vez. Es el momento de pedir colaboración familiar o de sus amistades para no estar solo ante tanta presión. Si logran la colaboración de las personas que los rodean, el primer paso para superar el agobio está ganado. Es que están en un buen momento para todo lo que es las relaciones sociales: con amigos, pareja y familia la cosa está de diez. Son esos momentos en los que uno se siente rodeado de afectos, querido y amado. ¿Qué más se puede pedir? Están en un ciclo de renovación de imagen, de relanzamientos y de cambios positivos. Sin embargo no están pasando por su mejor momento en lo que a salud respecta, así que a cuidarse: nada de excesos, al contrario, hay que cuidarse en comidas y bebidas. Ya habrá tiempo para brindis y comilonas. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)