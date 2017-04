Asumir el liderazgo. No es precisamente Libra el signo de los mentores, sino más bien el signo de la justicia, o la equidad. No obstante, las posiciones planetarias de esta semana forzarán a los nativos de Libra a ensayar alguna forma de liderazgo -en caso de no tener experiencia anterior-, o fortalecerse en caso de ejercer tal posición en algún ámbito. Después de todo, un líder justo tiende a ser bien visto y valorado. Los días 5 y 6 de abril con Luna en Leo, acepta esa propuesta, seguro que contarás con el apoyo del grupo. El 3 y 4 de abril con Luna en Cáncer, inyecta todo el sentimiento y la pasión a ese proyecto. En cuanto a los amores, el planeta Venus, diosa del amor, abandonó una posición incómoda en el opuesto trayendo nuevas ilusiones, y situaciones románticas a tu vida en pareja.

NODO LUNAR: El nodo en la eclíptica lunar te invita al autoconocimiento, la reflexión, a reservar tiempos de soledad donde poder reencontrarte y desarrollar tu ser interior.