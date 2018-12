HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 2 al 8 de Diciembre de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: El 6, Mercurio se pone directo y regresa a Escorpio a tu zona de ingresos y productividad para finalizar asuntos pendientes en tu vida laboral y de negocios. Con Júpiter y el Sol en Sagitario y el 7, con la Luna Nueva también en tu zona de traslados y comunicaciones, seguramente han surgido y surgirán ideas geniales u oportunidades buenísimas, pues se abre una ventana de seis meses para relacionarte con personas y hacer negocios, atraer inversores o pedir un préstamo. Atento a extralimitarse en gastos superfluos. Amor: Venus, tu regente también reingresa a Escorpio, planeta que rige tu propia valoración, autoconfianza y merecimiento. Temas de relaciones que quedaron en stand by, llegaron a un punto de quiebre o de no retorno, ahora se terminan de procesar o conversar. Con la Luna Nueva en Sagitario, se abre la oportunidad para dar el paso y expresar lo que hasta ahora no habías comunicado. Es necesario romper ese vidrio y hacer los ajustes para que esa relación se sienta más auténtica y balanceada. Salud: Intenta lidiar con la frustración de lo que no se da como te gustaría, buscando tú esas vías de salidas a lo no dicho para no sobre reaccionar. Consejo: Aprovecha tu receptiva disposición a escuchar y déjate sorprender por los cambios que el otro te pueda mostrar. Permítete fluir. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)