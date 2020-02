© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) Todos los nacidos bajo este signo estarán durante toda la semana bajo la influencia de Venus, lo cual les incrementará la sensibilidad. Por otra parte, el tránsito de la luna por Libra les acrecentará la capacidad de empatía. Durante los próximos 7 días tendrán mucha facilidad para entender a la gente que los rodea. No es una buena semana para tomar decisiones drásticas ni a nivel amoroso ni a nivel financiero. La hipersensibilidad que te caracterizará durante estos días no te permitirá analizar los hechos de forma objetiva y por este motivo es muy posible que cometas errores en tus apreciaciones. En el ámbito de los negocios, tu emprendimiento comercial empezará a atravesar una etapa muy exitosa. La demanda de tu producto o servicio aumentará considerablemente. Sin embargo, pueden presentarse en tu empresa algunos problemas debido a la necesidad de adaptarse a los cambios. No intentes hacerlo todo solo, pide ayuda a personas idóneas que podrán aconsejarte el mejor camino a seguir. En el ámbito laboral, deberás comportarte con mucha prudencia durante los próximos meses. Se producirán algunas vacantes en cargos importantes de la compañía en donde trabajas, cargos que son muy codiciados por todos tus compañeros de trabajo y algunos de ellos estarán dispuestos a hacer lo que sea y hundir a quien sea con tal de obtenerlos. En cuanto a la salud, has estado sometiéndote últimamente a diversas dietas y eso ha provocado un gran desequilibrio en tu organismo. Aprovecha esta semana para organizar tus hábitos alimenticios y así evitar problemas de salud en un futuro.