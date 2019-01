HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 20 al 26 de Enero 2019 [ Ir al inicio ]

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: EL 20 y el 24, el Sol y Mercurio ingresan a Acuario, respectivamente activando tu zona de comienzo de negocios y emprendimientos. Esto apunta a que surgirán diferentes propuestas creativas y/o financieras del tipo especulativo, que captarán tu interés. El 21, es el Eclipse Total de Luna Llena en Leo, trayendo el final de un ciclo de seis meses en temas sociales, audiencias y proyectos a futuro, en la que habiendo ya concretado una etapa pasas a la siguiente. De lo contrario, esos planes llegarían a su debido fin pues no estarían en la dirección para avanzar hacia tu propósito de encarnación. Amor: Este Eclipse Lunar se refiere a temas emocionales que necesitan concluirse, un vínculo tóxico o patrón emocional repetitivo para finiquitarlo de raíz. En tu caso, está dirigido a disolver asuntos con ex parejas, amores platónicos o amigos informales. Quizá estés dando cierre a una etapa de pertenecer a determinada comunidad, grupo o club. El 25, propicio para un acercamiento o encontrar puntos en común con amigos y pares. Salud: Intenta relajar tu mente y alejarte del estrés, no te desquites comiendo de más o de menos, cigarros, alcohol. Tranquiliza la cabeza con buenos hábitos. Consejo: Recuerda que disfrazar tus verdaderos sentimientos por no querer molestar o quedar mal no siempre funciona. Entra en contacto con tus emociones y siéntelas. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)