Vigencia: 20 al 26 de Octubre de 2019

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Sería conveniente que la gente de Libra se realizará esta semana un examen para corroborar que todo esté bien con los órganos del sistema reproductivo. En el ámbito laboral, tendrás la oportunidad de un nuevo comienzo. Durante los próximos días ocurrirá un suceso que aunque en principio pueda aparentar ser negativo, se transformará dentro de unas semanas en un importante progreso a nivel profesional. Existe la posibilidad de que te despidan o que te veas obligado a renunciar. No debes sentir temor porque tienes capacidad de sobra para conseguir otro empleo. Los astros favorecen tu crecimiento laboral y por eso el lugar que encuentres será mucho mejor que el lugar en el que estabas En el terreno amoroso, el hombre de Libra tendrá una mala semana. Experimentarás mucha decepción y enojo. Sientes que eres tú el que lleva la relación adelante y que tu pareja demuestra muy poco interés. No sientes que tu amado o amada te brinde contención ni apoyo. No obstante, puede que estés equivocado. Tu pareja está acostumbrada a darle mucha libertad a la persona que tiene a su lado. Por eso si conversas con ella de manera sincera y le aclaras lo que sientes, probablemente las cosas puedan solucionarse Por su parte, la mujer de libra esta semana sentirá que sus sentimientos se aclaran y que por fin podrás tomar decisiones importantes. Descubrirás que puedes planear un futuro con tu pareja y decidirás abandonar los miedos y dar un paso más con el objetivo de consolidar la relación.