Un gran trígono se formará con el Sol, la Luna, Saturno y Urano, perfilando una renovación de tu ámbito social habitual, y tal vez un mayor contacto con tus grupos de pertenencia. Mercurio retrógrado en oposición a Neptuno en tu sexta casa, indica una sistema nervioso más sensible; es probable que debas acudir a un especialista para reforzar su resistencia. El eclipse solar del 21 de agosto se dará en tu casa 12; evento que podría influir durante los siguientes 6, y hasta 42 meses en tu vida, especialmente en los asuntos ligados al trabajo. Además activará aspectos no explorados de tu psicología. Es probable que posterior al eclipse te inspiren temas como solidaridad, ayuda humanitaria, cuidado de personas, etc. En cuanto a los amores: Venus se ubica en el ámbito de las amistades, noviazgos y amantes, recibe además una cuadratura de Júpiter, lo que puede inducir a exagerar la confianza en tu independencia respecto de tu pareja. Será indispensable que no apuestes a los extremos, y hallar el 'centro', para no dañar tus relaciones.