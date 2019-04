HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 21 al 27 de Abril de 2019

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: Seguimos bajo la influencia de la segunda Luna Llena en tu signo, es una gran sobrecarga energética que te empuja a tomar una decisión definitiva y eso no te gusta tanto. Si buscas desligarte de un compromiso societario, entonces deberás pensar muy bien lo que vas a decir para no agrandar conflictos ni discusiones. Si aún no tienes claro el camino, no te apresures, busca consejos en tu círculo de confianza. Cuidado con algunas propuestas de negocios, al parecer no se ve con buena resolución esta posible inversión. Amor: Mercurio ingresando en tu zona de pareja y relaciones más importantes, incentiva al buen diálogo, a aclarar situaciones y discutir sobre dificultades o conflictos. Se trata de hacerle saber al otro si estás completamente comprometido o no en la relación o si estás pidiendo que se acabe el coqueteo y se pongan las cartas sobre la mesa. El encuentro de Mercurio y Quirón pondrá sal en alguna herida, no para fastidiar sino para curar, requerirá de mucho valor pero valdrá el esfuerzo. Posible viaje corto de reunión y reconciliación. Salud: Podrías sentirte con indigestión o resaca digestiva debido a que te hayas excedido con los dulces, bebe mucha agua, desintoxícate. Consejo: Aclárate acerca de qué estás dispuesto a dar de tu parte para que las cosas funcionen en una relación de pareja.