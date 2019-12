© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 22 al 28 de Diciembre de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Esta semana la presencia de la luna acrecentará tu sensibilidad, es aconsejable que razones bien antes de actuar porque puede que debido a tu hipersensibilidad reacciones exageradamente ante las cosas. En el ámbito de las finanzas y de los negocios, se producirá durante esta semana una renovación total en lo referido a tu actividad productiva. Incorporarás nuevas tecnologías y nuevos conocimientos que te permitirán resolver los problemas de siempre de forma mucho más rápida y eficiente. A partir de esta semana se iniciará un período de mucho crecimiento económico que se extenderá por unos seis meses. En el ámbito laboral, llegará a tu trabajo una persona inesperada que puede resultarte desagradable en un primer momento. Sin embargo, esta persona puede enseñarte muchas cosas, por ello los astros te aconsejan que no te dejes llevar por tus prejuicios y que te tomes un tiempo antes de formar una opinión acerca de alguien. En el terreno amoroso, hombre de este signo está muy cansado del rumbo que ha tomado su relación sentimental y esta semana exigirá cambios. No te sientes comprendido por tu pareja y por ello tomará la decisión de separarse. Ten la fuerza de voluntad suficiente como para mantener esta decisión, soporta el duelo y luego verás como todo lo que ansiabas en el amor comienza a llegar a tu vida. Por su parte, la mujer de este signo tendrá una muy buena semana. Tu relación ha pasado por momentos críticos pero finalmente has logrado sacarla adelante. Esta semana será ideal para que reflexiones acerca de los errores cometidos para no volverlos a cometer y así poder tener una relación sentimental sana y estable. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)