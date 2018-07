HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 22 al 28 de Julio de 2018 [ Ir al inicio ]

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: El 22, el Sol ingresa a Leo en tu zona social, ambiente circundante y trabajo en equipo. Te sentirás con mayor predisposición a compartir y promover tus planes y proyectos a futuro. El 26, Mercurio en Leo comienza su período de retrogradación en esta área social, lo que te lleva a repensar vínculos con amistades o grupos de pertenencia, a reorganizar esos planes/proyectos y/o página web. No firmes acuerdos, ni compres aparatos electrónicos o celulares por posibles desperfectos o fallas técnicas de importancia. Amor: El 27 es el Eclipse Total Lunar en Acuario trayéndote la culminación de un ciclo de seis meses en tu zona de romance. Un noviazgo o posible socio en un nuevo proyecto se está distanciando desde junio y ahora te quedará más claro lo que esa distancia significa. El plan tiene que cambiar. Si se trata de una relación comercial, prepárate para replantear el proyecto con nuevas ideas o nuevos métodos. Salud: Problemas de insomnio te aquejan desde hace un tiempo, intenta desconectar por la noche de tus inquietudes del día. Ten fe y fuerza para creer en tus propios recursos y posibilidades. Consejo: Abre bien los ojos y tratar de no idealizar más allá de lo evidente. Estás aprendiendo a no depender de nadie más para hacer tus cosas o tomar tus decisiones.