HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 24 al 30 de Junio de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: Ante situaciones profesionales o laborales que se presenten algo conflictivas, no hay porqué ser rígido sino flexible ante lo que se decida. Esto también es válido para resolver asuntos de dinero, manéjalo no de la forma tradicional sino haciendo cambios en su administración o en el presupuesto. El 27, Marte retrograda en Acuario en tu zona de negociaciones y especulaciones financieras. Esto te lleva a cesar la actividad en estos temas para revisar y reestructurar con calma y asesorías. Amor: Tu zona de la creatividad y el inicio de un romance entra en un período de pausa y re-evaluación. El 28, es la Luna llena en Capricornio, en tu zona del hogar, estabilidad y familia. Podrían surgir temas relacionados a bienes inmuebles, mudanzas así como cuestiones del pasado que regresan para ser revisadas. Vas a tener que negociar con una persona importante o familiar. Si las cosas no van bien habrá que saber soltar pero atento porque puedes sorprenderte más con los hechos que tengas que enfrentar que de sus actitudes. Salud: Podrías estar sintiéndote algo decaído, se debe a los altibajos en tu estado de ánimo. Procura relajarte en la naturaleza o comenzar clases de yoga. Consejo: Quizás cuando te alejas es cuando de verdad quieren mantenerte cerca, quizás a veces es necesario dar algún que otro ultimátum. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)