HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 24 al 30 de Marzo de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: El Equinoccio de Aries representa un renacimiento energético y al llegar acompañado de una Luna Llena en tu signo, trae renovación a tu zona de relaciones y asociaciones,. El 28, con Mercurio ya directo en esa misma zona ha llegado la hora de comunicar acuerdos, decisiones y nuevos planes a futuro con socios y colaboradores. El 25, tu planeta Venus, ingresa a Piscis, a tu zona de rutinas laborales y calidad de vida, favoreciendo la conexión con esos deseos más sinceros del alma, listo para perseguir tus mayores anhelos. Amor: Días de alta intensidad emocional, al que se suma la unión del Sol con Quirón, la herida emocional, por primera vez en Aries después de 50 años, a lo que tus relaciones más cercanas harán resonancia de ello. Si tu pareja o socio están algo cínicos, tajantes, o ausentes, ahora ya sabes de qué se trata. Sostiene tu autoconfianza y determinación, ahora podrás darte cuenta cómo te has subestimado a ti mismo. No fuerces una relación si no muestra potencial. Tampoco saltes a conclusiones con la mente acalorada, escucha, acepta y repara de ser necesario aquellos conflictos y malentendidos. Salud: El cuerpo refleja lo que pasa en la psiquis y a veces es inevitable somatizar. Toma recaudos y armonízate. Consejo: Apoyarte en tu entorno te dará más fuerzas y espacio para poder recalibrar. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)