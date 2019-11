© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) Será una semana con muchos desafíos en el ámbito laboral. En tu lugar de trabajo surgirá una situación crítica que requerirá soluciones urgentes. Tus superiores te exigirán al máximo pero tú lograrás aplicar exitosamente toda tu experiencia y todos tus conocimientos. La salud de la gente de Libra estará muy débil y vulnerable, así es que toma todos los recaudos posibles para cuidar tu cuerpo A partir de los próximos días, tu imagen ante tus jefes cambiará rotundamente. Gracias a tu brillante desempeño ganarás reputación y prestigio dentro de la compañía en donde trabajas. Disfruta de tu momento de gloria y no le prestes atención a los comentarios negativos de algunos de tus colegas. En el terreno de los negocios, has hecho algunos cambios en tu actividad comercial con el objeto de lograr mejorar la productividad. Sin embargo, has notado que tus empleados se comportan de una manera poco adecuada y esto perjudica a tu emprendimiento. Esta semana deberás tomar medidas drásticas y aprender la lección para no volver a cometer el mismo error en el futuro. En el terreno sentimental, será una semana de muchas recriminaciones. Amas a tu pareja pero estás cansado de pedirle que pase más tiempo contigo. Sin embargo, tu compañero sentimental no pasa más tiempo contigo debido a sus compromisos profesionales. Tú decides si quieres o no continuar con esa persona pero si decides que la relación siga adelante deberás aceptar que tu pareja es alguien muy ocupado y que tendrá poco tiempo para dedicarte.