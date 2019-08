Por Casandra ©

LIBRA (24/9 al 22/10) Esta semana los astros favorecerán especialmente todos los asuntos relacionados con la esfera laboral y profesional de la gente de Libra. Durante esta semana te harán ofrecimientos importantísimos. Ese cargo que tanto anhelabas y por el que habías trabajado sin descanso durante tanto tiempo, finalmente te será ofrecido. Tu felicidad será completa pero lamentablemente se verá empañada por algunas decepciones. Sentías por algunos compañeros de trabajo un aprecio sincero y creías que dicho aprecio era correspondido. No obstante, los próximos días comprobarás que esto no era así. Ellos en vez de festejar contigo tus triunfos, intentarán mediante comentarios solapados crearte temores inexistentes. Tienes en tu vida personas que realmente te aman, comparte junto a ellas este día mágico. En el ámbito sentimental, los hombres y mujeres de Libra estarán muy concentrados en sus elucubraciones referidas al ámbito sentimental. Hay una persona con la que recientemente has empezado a salir. Al principio, la relación era casual y se basaba principalmente en fogosos encuentros sexuales. No obstante, desde hace unos días te has dado cuenta que has comenzado a desarrollar sentimientos hacia esa persona. Lo que te angustia es no saber si serás correspondido o si tu pareja querrá que las cosas continúen como hasta ahora. Será una semana excelente para tener una sincera conversación con la persona que amas que te permita saber si tiene sentido que tengas esperanzas o si por el contrario, te conviene seguir tu camino y buscar a alguien más.