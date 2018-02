HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 25 de Febrero al 3 de Marzo de 2018

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo : el 1, es la Luna llena en Virgo trayéndote finales relacionados con temas que comenzaron a trabajarse en tu interior hace seis meses en torno a tu pasado y mundo interior. Luna de limpieza y orden sumada la energía activa de Piscis en tu zona del trabajo, esto te lleva a poner sanos límites en la oficina respetando tu hora de salida y definiendo las tareas específicas a tu función. Mantén tu posición con dignidad ya que tu calidad de vida no es negociable. Amor: Tu zona Piscis de rutina, hábitos y bienestar, te lleva a poner especial atención en si estás dedicando el tiempo suficiente a tu autocuidado para poder así dar lo mejor de ti, tanto en ese romance, en tu hogar y/o en ese proyecto creativo que recién comienza. Para eso tendrás que discernir lo que hoy ya no te aporta y hacer espacio para que lo nuevo pueda establecerse y crecer en tu vida. Momento para dialogar honestamente y lograr organizarse emocionalmente con mayor claridad. Salud: Es necesario que respetes tus períodos de descanso, mantengas una dieta nutritiva y te hidrates bien. Cuidar tu estado general de salud es hoy tu prioridad. Consejo: Déjate llevar y respeta lo que tu intuición te presente. No racionalices ni te lleves a extremos. Observa, siendo objetivo y persevera.