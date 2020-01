© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) Será una semana muy armoniosa en lo que se refiere al ámbito familiar, habrán algunas reuniones que te permitirán reencontrarte con amigos y parientes que desde hace mucho tiempo que no veías. El lunes comienza para el signo de Libra un período durante el cual será más fácil sanar las heridas del pasado. Aprovecha este reencuentro familiar para perdonar cualquier herida o dolor que tengas referido a tu infancia. Es un momento propicio para dejar ir el resentimiento y liberarse finalmente. En el amor, el hombre de Libra ha pasado por una etapa muy difícil, de mucha melancolía por una decepción amorosa. Estabas muy escéptico con respecto al amor y creías que nunca ibas a volver a enamorarte. Sin embargo, esta semana aparecerá la mujer que te va a devolver la capacidad de creer en el amor. La conocerás en el ámbito de las finanzas, en alguna reunión comercial o de negocios. Por su parte, la mujer de Libra que esté sola no estará disfrutando mucho de su soltería. Evitas las relaciones serias y te limitas a fogosos encuentros sexuales ocasionales. Aunque afirmes que estás bien así, en el fondo te sientes sola. La verdadera razón por la que no comienzas una relación estable es porque tienes miedo de fracasar. En el ámbito de los negocios, recientemente has hecho adquisiciones para potenciar tus negocios. El problema es que dichas adquisiciones no son las correctas, no darán el resultado que esperas y por lo tanto no te permitirán aumentar tus ganancias. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)