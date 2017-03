Medir el optimismo. No exageres las metas en esta etapa. Júpiter podría distorsionar la medida de tu realidad, recuerda que la popularidad y el éxito suelen ser efímeros, mantener los pies en la tierra evitará que tomes malas decisiones por un exagerado optimismo. Haz oídos sordos a las habladurías en tu ambiente laboral, demuestra lo que vales con acciones. Los días 28 de febrero y 1º de marzo con Luna en Aries en conjunción a Venus, recibirás un reconocimiento agradable e inusual. En cuanto a los amores, la vida social puede ahogar la intimidad. Pasar el tiempo en grupo no ayuda pero tal vez no tengas alternativa mientras "tu" Venus permanezca en oposición. Procura caminar o hacer ejercicio para gastar las energías de más en lugar de discutir por banalidades. Ahorrate los juicios de valor.

TUS CARTAS TAROT: Un jefe te ayuda a desentrañar un posible engaño y alivia tu día.