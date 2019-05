Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 26 de Mayo al 1º de Junio de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) LIBRA - Hoy comienza el primer día de una nueva vida amigos de Libra! Así es como muchos de ustedes deberían empezar la semana, porque tienen una segunda oportunidad para hacer, esta vez, las cosas bien. Una de las primeras acciones es quitar de al lado de ustedes lo que los perjudica y dejar atrás todo lo que los devuelva a ese pasado que quieren enterrar. Empiecen la semana reflexionando y descansando, para arrancar el lunes con fuerzas para enfrentar los cambios. En el amor, aquellos que estaban empecinados en concretar una relación que los ignoraba, esta semana tendrán noticias de él o de ella. No carguen en esto demasiadas expectativas, quizás no sea lo que hayan imaginado. Los que tengan pareja podrán vivir una semana de mucha unión y apoyo mutuo. Quizás no sea una semana muy pasional, pero si de mucha demostración de cariño. En el trabajo no habrá novedades importantes, pero no pierdan las esperanzas ya que pronto la economía de cada uno de ustedes va a ir remontando, solo hace falta constancia. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)