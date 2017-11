HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 26 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2017 [ Ir al inicio ]

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: El mes de Sagitario es un buen mes en el ámbito económico. La mejor recomendación es que te concentres en planes que tienes ahora y les des organización. Que no te dejes drenar la energía entrando en conflictos con otros, ya que dos fuertes oposiciones pueden afectar tu ánimo poniéndote algo más belicoso e irritable. No te sabotees, ni agotes tus reservas, ya que para que un proyecto potencial se haga realidad, necesitas cuidar de ti y desde ya, creer en tu propio valor. Amor: Estarás más fogoso e instintivo sexualmente, trata de controlar tus deseos y exigencias con tu pareja si no encuentras la misma resonancia. Lo mismo ocurrirá en el plano mental, conecta con tu intuición para lograr esos cambios internos, bajar el ritmo y encontrar balance, ya que sino las consecuencias podrán afectarte más de lo que te imaginas. Tiempo de precaución con relaciones familiares, pone tus límites pero piensa tres veces antes de reaccionar. Salud: Considera alguna herramienta para armonizar tu canal energético, caminatas o deportes al aire libre, trabaja tu postura con ejercicios de yoga. Consejo: A pesar de los malentendidos por Mercurio en sombra y las fuertes tensiones entre Plutón/Marte/Urano, intenta dialogar y si puedes, concilia, sino haz el espacio para más adelante.