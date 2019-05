HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 28 de Abril al 4 de Mayo de 2019

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: El Sol ha llegado a Tauro que es tu zona de inversiones y transformaciones importantes. Una temporada muy especial sintiendo a Urano en su nueva posición zodiacal, lo que te lleva a vislumbrar qué transformación comienza a gestarse en tu interior. Tendrá que ver con finanzas seguramente pero también con la confianza en alguien más. Poco a poco, no todo sucede esta semana, tenemos años para integrar sus lecciones, pero si puede tomarte por sorpresa pues Urano es así. El 3, la Luna Negra ingresa a tu zona de rutinas laborales, lo que podría traer tensiones en el ambiente de trabajo con colegas o subalternos. Amor: El Sol sigue iluminando tu zona de vulnerabilidad y transformación, lo que permite sacar a la luz todo aquello que te resulta incómodo y fue explorado durante la Luna llena en tu signo para manifestarlo ante tus seres queridos. Con Venus, tu planeta en Aries, quieres ser muy independiente o mostrarte como si no necesitaras de nadie pero su unión a Quirón, muestra el dolor de depender de alguien y el cambio inminente que esa relación supone para ti. Tendrás una charla franca aclaradora, donde cada uno dirá sus verdades. Salud: Podrían surgir algunas dificultades para seguir las indicaciones de los especialistas o médicos de turno. Consejo: Intenta no mostrarte reacio a los consejos, arriesgando tu propio bienestar.