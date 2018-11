HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 28 de Octubre al 3 de Noviembre de 2018

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: La llegada del Sol a Escorpio enciende la temporada con mucha energía. Venus, tu regente, en ese signo donde también está Júpiter, zona que para ti es la del dinero, ingresos, gastos y recursos internos y externos, pasando por la autovaloración por supuesto. Ya no se puede evadir la cuestión, hay que hacerse cargo, encontrar soluciones o cambiar de enfoque al respecto. Sorpresas o revelaciones en especial sobre tu vida financiera. Es un careo entre tus recursos propios y tus recursos compartidos (sociedades, bancos, hipotecas o tarjetas de crédito). Amor: Escorpio es tu zona de autoestima y Tauro es tu zona de vulnerabilidad o entrega, o sea esto también se trata de relaciones e intimidad. Venus y el Sol unidos, momento de plantarte frente a una situación y priorizarte. Sea lo que sea enfócalo desde ¿qué es lo que me conviene a mí? Aunque suene egoísta, ese enfoque te ayudará a regenerar o transformar tu vida económica y emocional. Salud: Tu estado es un claro reflejo de lo que has estado haciendo estos días. Mantente atento a todos los cambios que vayan ocurriendo en tu cuerpo para saber que te hace daño. Consejo: No te obsesiones con las cosas imposibles solo por el hecho de saber que si te lo propones puedes conseguirlas, no fuerces las circunstancias, la vida sabe. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)