LIBRA (24/9 al 22/10) La gente de Libra tendrá una semana plagada de discusiones tanto en el ámbito familiar como en el sentimental. Las personas nacidas bajo este signo que estén en pareja tendrán de forma casi inevitable una gran pelea con sus compañeros sentimentales durante los próximos días. Por su parte, aquellos que no estén en una relación, discutirán con algún familiar o con un amigo íntimo. En el ámbito laboral, será una semana en la que lo mejor que puedes hacer es pasar de ser percibido, no será un buen momento para reclamos ni pedidos. El problema es que desde hace meses vienes aguantando diversas situaciones en tu lugar de trabajo que te han generado mucha furia e impotencia. Durante los próximos días explotarás y querrás denunciar lo que estás viviendo con alguna persona de máxima jerarquía. Los astros te aconsejan que no lo hagas y que esperes hasta la semana que viene para manifestar tu malestar. En el ámbito económico, será una semana muy positiva para la gente de Libra. Durante los últimos meses tu presupuesto no te era suficiente para llegar a fin de mes. Buscaste intensamente un segundo trabajo pero no pudiste encontrar nada. Tu suerte cambiará esta semana, un amigo te ofrecerá que trabajes para él. Eso solucionará tus preocupaciones por el dinero pero además podrás ganar experiencia en un rubro que te interesa muchísimo. En el ámbito del amor, será una semana en la que no se producirán grandes cambios en el terreno amoroso para las personas de este signo. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)