LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: Estamos en una temporada de cambios muy profundos y trascendentales, observa si grandes expectativas te impiden apreciar el momento presente en especial con tu socio o pareja. El Eclipse Lunar impactó en tu zona de negocios y proyectos creativos. Tu socio o esa persona importante está en un proceso de transformación en el que está rompiendo con muchos valores o ideas que antes les unían o consideraban mutuas, por eso la relación cambia como consecuencia. Amor: Tu zona de romance, creatividad y disfrute es la influenciada por el reciente Eclipse. Se trata de marcar un gran inicio o un gran final, no para que pienses que todo está perdido sino para que comprendas de dónde surge todo lo que sientes en este momento. No necesariamente es la relación que acaba sino la manera como se venían relacionando y esto marcará un antes y un después entre los dos. Salud: Es probable que ante la presión de las energías del momento estés necesitando un respiro mental para balancear y dar prioridad a lo que realmente anhelas. Consejo: Recuerda que no habrá respuestas definitivas, ya que tanto Marte como Mercurio van retro y el desenlace tardará varias semanas en llegar. Lo bueno es que Venus, te da la fortaleza y el poder de Plutón para transformar cualquier circunstancia en algo útil y constructivo.