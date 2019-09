© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 29 de Septiembre al 5 de Octubre [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) En cuanto a la salud, será una excelente semana para que la gente de Libra inicie una actividad como yoga o meditación. Esa actividad les ayudará a calmar la ansiedad y les devolverá vitalidad. En la esfera laboral, las personas de Libra tendrán una muy buena semana. Finalmente te ofrecerán ese cargo que quisiste durante tanto tiempo, aunque eso no implicará un aumento de sueldo. Sin embargo, acéptalo porque el resto de las cosas se irá dando con el tiempo. En el terreno del amor los hombres de Libra van a tener una semana de muchas recriminaciones en el ámbito sentimental. Sentirás que tu pareja te cela y te controla demasiado, esto desencadena frecuentes peleas que están desgastando mucho la relación. Amas a tu pareja, por eso en vez de ofenderte por sus reproches deberías reflexionar si verdaderamente esos celos son infundados. Te gusta coquetear con el sexo opuesto y muchas veces no te controlas ni siquiera delante de tu pareja. Cambia de actitud porque si no terminarás perdiendo a la persona que amas. Por su parte, la mujer de Libra está muy enamorada de una persona que conoció a través de una red social pero que todavía no ha visto en persona. Esta situación te genera cierta tensión porque no sabes si la conexión que sientes con esta persona a través de Internet se mantendrá cuando estén frente a frente. No temas, es una relación con muchas compatibilidades y que puede llegar a tener un gran futuro. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)