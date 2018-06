HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 3 al 9 de Junio de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 8 de 13

LIBRA (24/9 al 22/10) Trabajo: La influencia de Luna Llena en tu zona de comunicaciones es toda acerca de expresarse. Quizá te toque dar o recibir grandes noticias en tu entorno laboral o familiar, lo cierto es que en estos momentos no hay poder que opaque la verdad o le impida expandirse como pólvora, nos guste o no. En el trabajo las cosas van muy bien, las alineaciones entre Venus, Júpiter y Neptuno indican que hay grandes oportunidades a la vista y que estás en un gran momento para negociar a tu favor, aprovecha. Amor: Días críticos, deberás evitar la ira y el enojo. En la pareja, situaciones confusas podrían descolocarte. Con Mercurio en Géminis en tu zona de filosofía de vida y mentalidad indica que hay muchas cosas sobre las cuales tienes que reflexionar pero quizá decidas que lo harás mejor si te vas de viaje o tomas cierta distancia y tiempo para ti. Haz espacio para la autocrítica y ten capacidad de escucha. Pronto todo mejorará. Salud: Prioriza momentos para ti de tranquilidad. Te sentirás con mayor motivación para cuidarte y poder así bajar el nivel energético exagerado de estos días. Consejo: Cuídate de los celos y ataques irracionales. No te dejes llevar por los consejos de terceros si no son de tu total confianza. Lucha por lo que verdaderamente quieres. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)