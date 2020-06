© La Auténtica Defensa

LIBRA (24/9 al 22/10) Esta semana la gente de Libra sentirá la necesidad de renovar su aspecto físico y eso les permitirá recuperar la confianza en ti mismo y aumentar la autoestima. En el ámbito laboral, las personas nacidas bajo este signo deberán tener presente que no será una buena semana para hacer reclamos. El inconveniente es que desde hace meses vienes soportando situaciones de mucha injusticia y eso te ha generado enojo, resentimiento e impotencia. Durante los próximos días ocurrirá un hecho puntual que hará que pierdas el control y que toda la furia que venías acumulando explote. Al principio tus jefes te recriminarán esa falta de autocontrol pero luego, cuando les cuentes todo lo que ha ocurrido, terminarán por perdonarte tu exabrupto. En el ámbito económico, tendrás una semana difícil porque las cosas no funcionarán como lo esperabas. Tus emprendimientos comerciales generan gastos y diferentes sucesos han provocado que tú no cuentes con los recursos para hacerles frente. No te preocupes porque el dinero llegará durante los próximos días. En el ámbito de las finanzas y los negocios, esta semana se producirán rupturas en lo referido a sociedades. Debido a las constantes peleas y desacuerdos, tus socios y tú decidirán disolver la sociedad comercial que tenían y seguir cada uno por su lado. En el ámbito sentimental, los hombres y mujeres de Libra tendrán una excelente semana. Tu pareja ha atravesado momentos muy tensos pero ya lograron limar las asperezas y durante los próximos días disfrutarán de su reconciliación. Página anterior (7/13) - Página siguiente (9/13)