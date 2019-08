Por Casandra ©

LIBRA (24/9 al 22/10) Nivel profesional, esta semana surgirá para la gente de Libra la oportunidad de realizar un viaje dentro de un par de semanas, el cual además de representar una buena oportunidad laboral y económica para ti, te ayudará a fortalecerte emocionalmente y recuperarte del duelo por una reciente ruptura sentimental. El ámbito económico estará muy bien auspiciado durante los próximos siete días y el dinero llegará a ti a través de los juegos de azar. En el terreno del amor, los hombres de Libra se mostrarán indecisos y no sabrán de qué forma actuar con sus compañeras sentimentales. Comenzaste esta relación con muchas ilusiones y mucho entusiasmo pero el tiempo ha hecho estragos y aunque no has querido aceptarlo, en el fondo saben que la relación no puede continuar. Los astros les aconsejan que no te tortures tanto, deja que las cosas fluyan y si la ruptura tiene que llegar, llegará naturalmente y de común acuerdo. Por su parte, esta semana la mujer de Libra tendrá algunas sorpresas en el terreno del amor. Tu pareja tendrá una actitud que no le conocías. Aunque te decepciones, este hecho será muy útil para ti porque te permitirá conocer más profundamente la personalidad de la persona que amas. Los astros te aconsejan que no cometas el error de idealizar a la persona que tienes al lado. Aprende a ver a la gente tal como es y no como tú quisieras que sea